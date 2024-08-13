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2024 Kansas State football position preview: Quarterbacks
Kevin Fielder
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EMAWOnline
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When Kansas State begins the 2024 regular season, their quarterback room will look a different. But change can be a good thing. Last season’s starter, Will Howard, traded in his purple jersey for O...
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