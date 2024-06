Kansas State has long prioritized Texas athletes in their recruitment, choosing to dip into the Lone Star State to add multiple top targets. On Thursday, the Wildcats continued that trend, adding three-star defensive end Dalton Knapp. The Fort Worth (TX) All Saints Episcopal product announced his commitment via his social media channels.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NYW5oYXR0YW4gSeKAmW0gaG9tZfCfj6EhPGJyPjxicj5FeHRyZW1l bHkgQmxlc3NlZCB0byBhbm5vdW5jZSB0aGF0IEnigJl2ZSBjb21taXR0ZWQg dG8gS2Fuc2FzIFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb2NhdHM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb2NhdHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9FTUFXP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jRU1BVzwvYT4gPGJyPjxicj5UaGFuayB5b3UgdG8g ZXZlcnlvbmUgdGhhdOKAmXMgaGVscGVkIG1lIGdldCB0byB0aGlzIHBvaW50 IGFuZCBteSBmYW1pbHkgZm9yIGFsd2F5cyBoYXZpbmcgbXkgYmFjayBhbmQg YmVsaWV2aW5nIGluIG1lLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0NvYWNoQmVja19QVEY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoQmVj a19QVEY8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdHdmdHJh aW5pbmc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHR3ZnRyYWluaW5nPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL21pa2Vfd2lsbGlhbXM1Mj9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbWlrZV93aWxsaWFtczUyPC9hPuKApiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdFZsRlJvRncwRCI+cGljLnR3aXR0ZXIu Y29tL3RWbEZSb0Z3MEQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRGFsdG9uIEtuYXBwIDPw n4yfIChAZGFsdG9ua25hcHBfKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2RhbHRvbmtuYXBwXy9zdGF0dXMvMTgwMTMwMjk5MDg4OTg1NzI5Mz9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDEzLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Knapp committed to K-State following a successful visit to Manhattan over the weekend. He also had visits scheduled to Boise State and Kansas but chose to join the Wildcats class. The 6-foot-5 defensive end is K-State's first defensive line addition in the recruiting class and the first high school defensive end in two seasons. Last season, the Wildcats chose to add Austin Peay transfer Travis Bates and junior college transfer Malcolm Alcorn-Crowder instead of a scholarship high school end.