PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
2025 QB Dillon Duff commits to Kansas State
Kevin Fielder
•
EMAWOnline
Publisher
Kansas State landed its first commitment of the 2025 cycle on Monday, and it was at the most important position.
Three-star quarterback Dillon Duff of DeSmet High School in St. Louis, Miss. announced his commitment to Kansas State.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4xLDAwMCUgYSBXaWxkY2F08J+fo+Kaqu+4jyBDT01NSVRFRCA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoS2xpP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEtsaTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9fQ29hY2hNYXR0V2VsbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QF9Db2FjaE1hdHRXZWxsczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9Db2FjaENSaWxlcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hD
UmlsZXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vc3BlZGJy
YWV0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBzcGVkYnJhZXQ8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hfTWlkZGxldG9uP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaF9NaWRkbGV0b248L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hBbmRlcnNvbjE1P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEFuZGVyc29uMTU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hCcmlhbkxlcGFrP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEJyaWFuTGVwYWs8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9FTUFXMjU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNFTUFXMjU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vSkhNZXJyaXR0SnI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QEpITWVycml0dEpyPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0NvYWNoUG9lMTkxND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hQ
b2UxOTE0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vVVdxdmx5aHBpUiI+
cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1VXcXZseWhwaVI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRGls
bG9uIER1ZmYgKEBkdWZmX2RpbGxvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9kdWZmX2RpbGxvbi9zdGF0dXMvMTc1OTcxNjc5ODY5MjMwNzE1
MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAxOSwgMjAyNDwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Duff visited Kansas State earlier this month and seemed to waste no time locking down his future, committing just two weeks later.
Duff also held offers from Minnesota, Nebraska, Missouri, and others. Matt Wells and the coaching staff offered him on Jan. 25.
Duff is best explained as a dual-threat quarterback who can beat teams with his versatility. His first year starting came as a junior, where he posted 2,458 yards and 23 touchdowns.
***
Like what you read? Consider subscribing to EMAW ONLINE with a PREMIUM SUBSCRIPTION.
Come join the conversation over at THE CAT CAVE FORUM.
Follow EMAW ONLINE on Twitter: @RivalsFielder, @EMAWOnline