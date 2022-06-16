 Kansas State Wildcats basketball recruiting Jerome Tang Keanu Dawes Darrin Dai Dai Ames Layden Blocker Micah Robinson
News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-06-16 20:00:00 -0500') }} basketball Edit

Basketball recruiting notebook: Updates on 2023 and 2024 targets

Darrin Ames
Darrin Ames (Rob Cassidy/Rivals)
Grant Flanders • KStateOnline
Writer/Producer
@GrantFlanders
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}