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{{ timeAgo('2022-09-02 13:00:00 -0500') }} football Edit

Deuce Vaughn previews the season opener with EMAW Online

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor

Kansas State junior running back Deuce Vaughn will be joining EMAW Online throughout the season to recap the previous game and preview the upcoming contest.

Ahead of the season opener with South Dakota, Vaughn took some time to join EMAW Online managing editor Mason Voth to give his final thoughts before his third season with the Wildcats begins.

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