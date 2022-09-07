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Deuce Vaughn sits down with EMAW Online after week one

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

Kansas State running back Deuce Vaughn broke the century mark on the ground in the season opener and sat down with EMAW Online's Mason Voth to recap the start of the season, the upcoming game with Missouri, and some other topics to get to know the All-American back better.

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