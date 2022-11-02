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EMAW Radio 11/2: Exhibition thoughts, CFP Rankings and live mascots

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

Mason and Alec went live with the first edition of EMAW Radio, which will be done a couple of times each week to give an outlet to kill time during the day at work by getting to hear about only K-State sports or subjects that pertain to the Wildcats. Be sure to follow EMAW Online on Twitter and turn on notifications and subscribe to the YouTube page to be aware of when the next edition of EMAW Radio will be.

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