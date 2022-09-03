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{{ timeAgo('2022-09-03 21:35:58 -0500') }} football Edit

PHOTOS: Kansas State beats South Dakota in season opener

EMAW Online
Staff

Kansas State defeated South Dakota 34-0 in the season opener on Sept. 3, 2022 at the Bill Snyder Family Stadium.

The Wildcats will host Missouri next Saturday at 11 a.m.



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