Pick Six: KSO staff predicts some winners in week 13
It is the final week of the season so it is a double-dose of Pick Six.
RECORDS
NELLY: 48-18
FAN: 43-23
DY: 41-25
Drew: 38-28
Flando: 35-31
OLE MISS AT MISSISSIPPI STATE
DY: OLE MISS
NELLY: OLE MISS
FLANDO: OLE MISS
FAN: OLE MISS
DREW: OLE MISS
KANSAS STATE AT TEXAS
DY: KANSAS STATE
NELLY: TEXAS
FLANDO: KANSAS STATE
FAN: KANSAS STATE
DREW: KANSAS STATE
OHIO STATE AT MICHIGAN
DY: OHIO STATE
NELLY: OHIO STATE
FLANDO: OHIO STATE
FAN: OHIO STATE
DREW: OHIO STATE
ALABAMA AT AUBURN
DY: ALABAMA
NELLY: ALABAMA
FLANDO: AUBURN
FAN: ALABAMA
DREW: ALABAMA
PENN STATE AT MICHIGAN STATE
DY: MICHIGAN STATE
NELLY: PENN STATE
FLANDO: MICHIGAN STATE
FAN: MICHIGAN STATE
DREW: PENN STATE
OKLAHOMA AT OKLAHOMA STATE
DY: OKLAHOMA
NELLY: OKLAHOMA STATE
FLANDO: OKLAHOMA STATE
FAN: OKLAHOMA STATE
DREW: OKLAHOMA STATE
IOWA AT NEBRASKA
DY: NEBRASKA
NELLY: NEBRASKA
FLANDO: IOWA
FAN: NEBRASKA
DREW: IOWA
TCU AT IOWA STATE
DY: IOWA STATE
NELLY: IOWA STATE
FLANDO: IOWA STATE
FAN: IOWA STATE
DREW: TCU
WEST VIRGINIA AT KANSAS
DY: WEST VIRGINIA
NELLY: WEST VIRGINIA
FLANDO: WEST VIRGINIA
FAN: WEST VIRGINIA
DREW: WEST VIRGINIA
NORTH CAROLINA AT NC STATE
DY: NORTH CAROLINA
NELLY: NC STATE
FLANDO: NC STATE
FAN: NC STATE
DREW: NC STATE
WASHINGTON STATE AT WASHINGTON
DY: WASHINGTON STATE
NELLY: WASHINGTON STATE
FLANDO: WASHINGTON STATE
FAN: WASHINGTON
DREW: WASHINGTON STATE
FLORIDA STATE AT FLORIDA
DY: FLORIDA STATE
NELLY: FLORIDA STATE
FLANDO: FLORIDA
FAN: FLORIDA STATE
DREW: FLORIDA STATE