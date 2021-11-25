 Kansas State Wildcats football Deuce Vaughn Malik Knowles
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{{ timeAgo('2021-11-25 14:00:00 -0600') }} football Edit

Pick Six: KSO staff predicts some winners in week 13

Derek Young • KStateOnline
Recruiting Analyst
@dyoungrivals

It is the final week of the season so it is a double-dose of Pick Six.

RECORDS

NELLY: 48-18
FAN: 43-23
DY: 41-25
Drew: 38-28
Flando: 35-31

Lane Kiffin
Lane Kiffin ()

OLE MISS AT MISSISSIPPI STATE

DY: OLE MISS
NELLY: OLE MISS
FLANDO: OLE MISS
FAN: OLE MISS
DREW: OLE MISS

KANSAS STATE AT TEXAS

DY: KANSAS STATE
NELLY: TEXAS
FLANDO: KANSAS STATE
FAN: KANSAS STATE
DREW: KANSAS STATE

Deuce Vaughn and Malik Knowles
Deuce Vaughn and Malik Knowles (AP)

OHIO STATE AT MICHIGAN

DY: OHIO STATE
NELLY: OHIO STATE
FLANDO: OHIO STATE
FAN: OHIO STATE
DREW: OHIO STATE

ALABAMA AT AUBURN

DY: ALABAMA
NELLY: ALABAMA
FLANDO: AUBURN
FAN: ALABAMA
DREW: ALABAMA

PENN STATE AT MICHIGAN STATE

DY: MICHIGAN STATE
NELLY: PENN STATE
FLANDO: MICHIGAN STATE
FAN: MICHIGAN STATE
DREW: PENN STATE

OKLAHOMA AT OKLAHOMA STATE

DY: OKLAHOMA
NELLY: OKLAHOMA STATE
FLANDO: OKLAHOMA STATE
FAN: OKLAHOMA STATE
DREW: OKLAHOMA STATE

IOWA AT NEBRASKA

DY: NEBRASKA
NELLY: NEBRASKA
FLANDO: IOWA
FAN: NEBRASKA
DREW: IOWA

Adrian Martinez
Adrian Martinez (AP)

TCU AT IOWA STATE

DY: IOWA STATE
NELLY: IOWA STATE
FLANDO: IOWA STATE
FAN: IOWA STATE
DREW: TCU

WEST VIRGINIA AT KANSAS

DY: WEST VIRGINIA
NELLY: WEST VIRGINIA
FLANDO: WEST VIRGINIA
FAN: WEST VIRGINIA
DREW: WEST VIRGINIA

NORTH CAROLINA AT NC STATE

DY: NORTH CAROLINA
NELLY: NC STATE
FLANDO: NC STATE
FAN: NC STATE
DREW: NC STATE

Mack Brown
Mack Brown (USA TODAY Sports)

WASHINGTON STATE AT WASHINGTON

DY: WASHINGTON STATE
NELLY: WASHINGTON STATE
FLANDO: WASHINGTON STATE
FAN: WASHINGTON
DREW: WASHINGTON STATE

FLORIDA STATE AT FLORIDA

DY: FLORIDA STATE
NELLY: FLORIDA STATE
FLANDO: FLORIDA
FAN: FLORIDA STATE
DREW: FLORIDA STATE

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