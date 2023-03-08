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{{ timeAgo('2023-03-08 12:43:21 -0600') }} football Edit

PODCAST: Big 12 Tournament Preview

Mason Voth, Alec Busse & Gabe Swartz
EMAW Online Staff

Mason, Alec and Gabe preview K-State's matchup with TCU and the rest of the Big 12 Tournament in Kansas City this weekend.

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