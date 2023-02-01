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PODCAST: Recapping K-State's loss to Kansas and the Big 12's wild finish

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

Mason, Alec and Gabe discuss last night's K-State loss in Allen and breakdown what K-State has to work on to still have a chance to win the league, and also some reason for optimism. Also what do the results of last night's game mean long-term for K-State. The guys finish by projecting the Big 12's finish and decide a 4-way tie for the conference happens, plus some Big 12 coaching impressions from Mason at the end. No fault to the listeners if you hate that.

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