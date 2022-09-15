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PODCAST: Tulane Preview and thoughts on Drinkwitz and Forde's disrespect

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

On this week's game preview pod, Mason and Alec discuss the unknown of Tulane and what K-State has to focus on. But first, thoughts on Eliah Drinkwitz and Pat Forde disrespecting Bill Snyder Family Stadium.

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