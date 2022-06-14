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Spring Look Back: Defensive side of the ball

Ekow Boye-Doe
Ekow Boye-Doe (Getty)
Derek Young • KStateOnline
Recruiting Analyst
@dyoungrivals

KSO has shared their recap of each position after observing spring football practice at Kansas State. While we weren't on hand to see a huge percentage of the reps, we did speak to many involved and gleaned observations from what was available to us.

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