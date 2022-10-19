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Talking with the Wildcats at Big 12 Media Day

(From L-R) Keyontae Johnson, Markquis Nowell and Nae'Qwan Tomlin at Big 12 Media Day
(From L-R) Keyontae Johnson, Markquis Nowell and Nae'Qwan Tomlin at Big 12 Media Day (Ryan Weaver Photography)
Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

Here are links to all interviews with the Kansas State representatives from Big 12 Media Day.

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