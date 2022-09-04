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VIDEO: 2 Minute Drill - South Dakota

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor

Mason Voth and Alec Busse from EMAW Online hit on the major points in the lid lifting victory for Kansas State

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