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VIDEO: QB Avery Johnson discusses upcoming decision, contenders

Derek Young • KStateOnline
Recruiting Analyst
@dyoungrivals

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