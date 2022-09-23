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WATCH: 2023 QB Avery Johnson highlights vs Salina South

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

The 2023 four-star quarterback committed to K-State in the summer and is off to a stellar senior season. Here are highlights from Avery Johnson's successful night against Salina South.

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