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WATCH: Chris Klieman recaps thrashing of Oklahoma State

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

The K-State head coach was in good spirits after the Wildcats thrashed OSU 48-0

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