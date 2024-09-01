Head Coach Chris Klieman

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RB DJ Giddens

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RB Dylan Edwards

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QB Avery Johnson

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DT Damian Ilalio

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LB Desmond Purnell

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