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football
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Why Kansas State added DB transfer Reggie Stubblefield
Derek Young
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KStateOnline
Recruiting Analyst
1. In case anyone reading this may have missed it, Kansas State added their seventh transfer of the cycle when they reeled in Prairie View A&M's Reggie Stubblefield. He's someone that is being brou...
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