Wildcat Weekly Review: June 5 - July 11

TYRONE HOWELL COMMITS

Kansas State dipped into the Hutchinson Community College football pool yet again when they grabbing their second player from last year's national championship team. Tyrone Howell will come in along with Blue Dragon teammate Kingsley Ugwu. It provides more depth for the K-State offense. A write-up of his decision was concocted by KSO's Derek Young.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5OZXcgQ29tbWl0bWVudCEhISBSZXNwZWN0IE15IERlY2lzaW9uISDw n5ejIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9WdXlPM1Jyd1d6Ij5waWMudHdp dHRlci5jb20vVnV5TzNScndXejwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBSZXN0ZWUg8J+l tiAoQFR5cm9uZVJIb3dlbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vVHlyb25lUkhvd2VsbC9zdGF0dXMvMTQxMjExMDM5OTAyMTkyNDM1OD9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDUsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

VISIT RECAPS

One of the final Kansas State visitors of June was top out-of-state target AJ Hoffler of the 2023 class. Hoffler is currently listed at 6-foot-5, 240-pounds and is the younger brother of current K-State defensive end Ozzie Hoffler. He has received 16 total offers from many schools aside from Kansas State, including Georgia Tech, Michigan, Michigan State, Ole Miss, West Virginia and more.

Find out what the Georgia product thought of his visit to Manhattan here.



Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYWQgYW4gYW1hemluZyAyIGRheXMgYXQgS2Fuc2FzIFN0YXRlIDUg 4q2Q77iPIHRyZWF0bWVudCBmcm9tIGFsbCB0aGUgc3RhZmYgYW5kIGNvYWNo ZXMuIE1vc3QgZGVmaW5pdGVseSB3aWxsIGJlIGJhY2sjRU1BV/CfkpwgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEtsaT9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hLbGk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQ29hY2hCdWRkeVd5YXR0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBDb2FjaEJ1ZGR5V3lhdHQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vQ29hY2hBbmRlcnNvbjE1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBD b2FjaEFuZGVyc29uMTU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQ29hY2hLbGFuZGVybWFuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2Fj aEtsYW5kZXJtYW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Q2h1Y2tMaWxsaWU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENodWNrTGlsbGll PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3NwZWRicmFldD9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ac3BlZGJyYWV0PC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL09faG9mZjIwMjE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QE9faG9mZjIwMjE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vY29hY2hzdGFuYXJkP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjb2Fj aHN0YW5hcmQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9VUXdHVWdTRlll Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vVVF3R1VnU0ZZZTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBB SiBIb2ZmbGVyIChAeXVuZ2FqaCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS95dW5nYWpoL3N0YXR1cy8xNDA4MTM0OTA4MTI0NDY3MjAyP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMjQsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5LLVN0YXRlIGZhbnMgd2hhdCB54oCZYWxsIHRoaW5rPz8/PzxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hCdWRkeVd5YXR0P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEJ1ZGR5V3lhdHQ8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2h1Y2tMaWxsaWU/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QENodWNrTGlsbGllPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL3NwZWRicmFldD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ac3Bl ZGJyYWV0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL09faG9m ZjIwMjE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE9faG9mZjIwMjE8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hLbGk/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoS2xpPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0tTdGF0ZUZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBLU3Rh dGVGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0JJWjBsTk1zTHMiPnBp Yy50d2l0dGVyLmNvbS9CSVowbE5Nc0xzPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFKIEhv ZmZsZXIgKEB5dW5nYWpoKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L3l1bmdhamgvc3RhdHVzLzE0MDc4NjI1MTcyMTc0OTcwOTM/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyNCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK

KANSAS STATE PICKED TO FINISH SEVENTH IN BIG 12

K-State was picked to finish seventh in the Big 12 in the preseason poll that was released last week. Oklahoma was picked to win the Big 12 for the sixth straight year, with 386 points and 35 total first-place votes.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn4+IIFRoZSAy77iP4oOjMO+4j+KDozLvuI/ig6Mx77iP4oOjIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9CaWcxMkZCP3Ny Yz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQmlnMTJGQjwvYT4g UHJlc2Vhc29uIFBvbGwg8J+PiDxicj48YnI+RGV0YWlscyDinqHvuI8gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzFzMXZQeUFFOE4iPmh0dHBzOi8vdC5jby8x czF2UHlBRThOPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vRGM5Nmk5bHRj RiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0RjOTZpOWx0Y0Y8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg QmlnIDEyIENvbmZlcmVuY2UgKEBCaWcxMkNvbmZlcmVuY2UpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmlnMTJDb25mZXJlbmNlL3N0YXR1cy8x NDEzMjExNDQ1NzM5ODU1ODcyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkg OCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

BROOKS NAMED TO PRESEASON ALL-BIG 12 TEAM

The honors keep racking up for Phillip Brooks, as he was named to the preseason All-Big 12 team as a kick and punt returner. Brooks also received All-American honors last season as a kick and punt returner but also as a preseason All-American for this upcoming season. Both of the honors were awarded by Phil Steele. Brooks will enter the 2021 season ranking second in school history and tied for sixth in Big 12 history with three punt return touchdowns, which led players nationally last season.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QaGlsbGlwIEJyb29rcyBuYW1lZCB0byB0aGUgMjAyMSBQcmVzZWFz b24gQWxsLUJpZyAxMiBUZWFtPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9QYnJvb2tzMTI0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYnJvb2tzMTI0 PC9hPiA8YnI+PGJyPvCfk4QgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2ZoUm0x alZPY1EiPmh0dHBzOi8vdC5jby9maFJtMWpWT2NRPC9hPjxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9LU3RhdGVGQj9zcmM9aGFzaCZh bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0tTdGF0ZUZCPC9hPiDimpIgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CaWcxMkNvbmZlcmVuY2U/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJpZzEyQ29uZmVyZW5jZTwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0hIZ2RRRmtMZDUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9I SGdkUUZrTGQ1PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEstU3RhdGUgRm9vdGJhbGwgKEBL U3RhdGVGQikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9LU3RhdGVG Qi9zdGF0dXMvMTQxMjg0OTI0MTk2NjQ1MjczOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5KdWx5IDcsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

QUION WILLIAMS UPDATE