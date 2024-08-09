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Kansas State Football: Projected defensive depth chart in early August
Kevin Fielder
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EMAWOnline
Publisher
Unlike Kansas State's offense, the Wildcats defense doesn't have as many pressing open competitions for the start of camp. Instead, the biggest question mark for K-State is figuring out depth at so...
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