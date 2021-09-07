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Wildcat Weekly Review: August 30- September 6

Skylar Thompson
Skylar Thompson
Drew Galloway • KStateOnline
Staff Writer
@galloway__drew

FOOTBALL RECRUITING NOTES 

Find out where Kansas State stands for top 2022 and 2023 prospects in the latest edition of the big board.

FOUR SCHOOLS APPLYING FOR BIG 12 MEMBERSHIP

BYU, Houston, UCF and Cincinnati are applying for Big 12 membership within the next week. The belief is that the four schools will be accepted into the conference.

KANSAS STATE BEATS STANFORD

Kansas State started its season 1-0 beating Stanford 24-7. Find out our instant reaction, expert analysis and who we think the players of the game were.

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