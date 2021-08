Wildcat Weekly Review: July 26 - August 1

BOB BOWLSBY'S ALLEGATIONS

With Oklahoma and Texas looking leaving the Big 12 for the SEC, commissioner Bob Bowlsby dropped a bombshell on the college football world by sending a cease and desist letter to ESPN alleging that the media conglomerate was attempting to sabotage the league. We now wait to see what evidence he can produce to support the claims.

OKLAHOMA AND TEXAS TO THE SEC

Oklahoma and Texas did indeed petition for SEC membership last week, in which it was responded by the Southeastern Conference with invitations. After votes by each of their board of regents, the invitation was accepted by both of the now former Big 12 members. Only needing a three-fourths majority vote from the schools within the SEC, the vote to approve membership was an unanimous one. Yes, even Texas A&M obliged to the inclusion of the Sooners and Longhorns. To keep up with all of the realignment and other future Kansas State football news, KSO's Derek Young has you covered here.

KANAK TO CLEMSON

2022 four-star athlete Jaren Kanak committed to Clemson on Friday night. After receiving offers from Kansas State, Alabama, Florida, Georgia and many more, the Hays, KS. product announced his decision via Twitter.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+ IENvbW1pdHRlZOKApiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMGp5WjNRd1NH biI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzBqeVozUXdTR248L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg 4pyeIEphcmVuIEthbmFrIOKcniAoQEthbmFrSmFyZW4pIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS2FuYWtKYXJlbi9zdGF0dXMvMTQyMTI1OTMz MDEwODY1NzY3MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDMxLCAyMDIx PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

NEW OFFERS

2023 offensive tackle Ethan Thomason was extended a scholarship after K-State's final "Under the Lights" camp last Friday. Thomason currently sits with three other offers after also being extended scholarships by Colorado State, Iowa State and Texas Tech.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BbWF6aW5nIGZpbmFsIGNhbXAgb2YgdGhlIHN1bW1lciBhdCA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0tTdGF0ZUZCP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBLU3RhdGVGQjwvYT4uICBIdW1ibGVkIGFuZCB0aGFua2Z1 bCB0byBzYXkgdGhhdCBJ4oCZdmUgZWFybmVkIGEgc2Nob2xhcnNoaXAgb2Zm ZXIgdG8gcGxheSBmb290YmFsbCBmb3IgS2Fuc2FzIFN0YXRlLiAgVGhhbmsg eW91IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hLbGk/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoS2xpPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoQ1JpbGVzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBDb2FjaENSaWxlczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9ja2xlaW5jYXQ3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBja2xlaW5j YXQ3PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hheWRlbl93 YWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBoYXlkZW5fd2FsbDwvYT4gZm9y IHRoZSBvcHBvcnR1bml0eSEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9oYXNodGFnL0tTdGF0ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+I0tTdGF0ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9oYXNodGFnL0dvQ2F0cz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+I0dvQ2F0czwvYT4g8J+SnPCfpI0gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvL3FVTDQ3azJ2ZVMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9xVUw0N2sydmVTPC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IEV0aGFuIFRob21hc29uIChARXRoYW5UaG9tYXNvbjc3 KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0V0aGFuVGhvbWFzb243 Ny9zdGF0dXMvMTQyMTQ5MDgzNTg2NzE3Njk2MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5KdWx5IDMxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=

2023 St. Louis defensive lineman Tyler Gant was also extended a scholarship after last Friday's "Under the Lights" camp, along with Thomason. Gant currently has nine total offers with those including Arkansas, Arkansas State, Eastern Michigan, Iowa, Iowa State, Kansas, Kansas State, Kentucky and Wisconsin.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGFuayB5b3UgR29kISBFYXJuZWQgYSBvZmZlciBhdCB5ZXN0ZXJk YXnigJlzIGNhbXAgZnJvbSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0tTdGF0ZUZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBLU3RhdGVGQjwvYT4g 8J+Zj/Cfj70gTG9va2luZyBmb3J3YXJkIHRvIGNvbWluZyBiYWNrIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hNaWtlVHVpP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaE1pa2VUdWk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hDUmlsZXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QENvYWNoQ1JpbGVzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0NCQ0Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDQkNGb290 YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn L0xpbmVtYW4/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNM aW5lbWFuPC9hPiDwn46vIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9aM0R2ejd0 ZHowIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vWjNEdno3dGR6MDwvYT48L3A+Jm1kYXNo OyBUeWxlciBHYW50IChAVHlHYW50NDQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vVHlHYW50NDQvc3RhdHVzLzE0MjE0MzQyMTIwNTQ0NTQyNzM/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAzMSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

HOOP SCOOP

KSO's Grant Flanders provided a look at a few different options that Kansas State is chasing on the recruiting trail in this week's Hoop Scoop. Along with recruits, Flando discussed how the realignment situation affected the basketball program moving forward. You can find all of that here.

LATEST ON KANSAS CITY PRODUCT

2022 wide receiver prospect Mudia Reuben released his top five schools, and unsurprisingly, K-State was included. They were joined by Kansas, Vanderbilt, Arkansas State and Stanford. KSO's Derek Young shared a more in-depth look into Reuben's top five decision and revealed his comments about his trip to Manhattan here.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DSU5DT/CflpDwn4+/IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vaGFzaHRhZy9UT1A1P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij4jVE9QNTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9T dGFuZm9yZEZiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTdGFuZm9yZEZi YWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FTdGF0ZUZC P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBU3RhdGVGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9LVV9Gb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AS1VfRm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vVmFuZHlGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A VmFuZHlGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9LU3RhdGVGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AS1N0YXRlRkI8L2E+ IChub3QgaW4gYW55IHBhcnRpY3VsYXIgb3JkZXIpIDxicj7wn46oIC0gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hc2hpam9zZWU/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QGFzaGlqb3NlZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvLzBPeXN1b3hqdHoiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8wT3lzdW94anR6PC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IE11ZGlhIFJldWJlbvCfh7Pwn4esIChAbXVkaWFfcmV1 YmVuKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL211ZGlhX3JldWJl bi9zdGF0dXMvMTQyMTE1NjIxOTU3ODk5NDY5NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5KdWx5IDMwLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=

2022 safety commit Tobi Osunsanmi visited Kansas State once again last Wednesday. The Wichita linebacker committed to the Wildcats earlier this summer after being offered by Chris Klieman and company after a private workout that was associated with an unofficial visit earlier in June. He is also 7-on-7 teammates with 2023 targets Dylan Edwards and Avery Johnson. More information on his latest trip to Manhattan can be found here, via KSO's Drew Galloway.



K-State also welcomed 2023 defensive end Jarra Anderson to Manhattan last week. Anderson's only offer currently is from the Wildcats, as the Katy, Texas native spoke highly of Manhattan and the coaching staff on his visit. KSO's Drew Galloway wrote a full rundown of Anderson's visit here.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYWQgYSBncmVhdCB0aW1lIG9uIG15IHZpc2l0LiBUaGFuayB5b3Ug PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaE1pa2VUdWk/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoTWlrZVR1aTwvYT4gZm9yIGhhdmlu ZyBtZS4gR08gQ0FUUyHwn5Kc8J+PiDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vQ3lwcmVzc1BhcmtIUz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ3lw cmVzc1BhcmtIUzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9D b2FjaF9HX1JvZz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hfR19Sb2c8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZGVmY29vcmRpbmF0 b3I/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGRlZmNvb3JkaW5hdG9yPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28veUcxRUYxbFNDTyI+cGljLnR3aXR0ZXIu Y29tL3lHMUVGMWxTQ088L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSmFycmEg4oCcRDEgQmVh cuKAnSBBbmRlcnNvbiAoQERhX0JlYXI2OCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9EYV9CZWFyNjgvc3RhdHVzLzE0MjExODE1ODUwNDc0OTA1 NjE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAzMCwgMjAyMTwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

HUBERT AND MOORE INJURIES

Former Kansas State football players Wyatt Hubert and Briley Moore both suffered injuries last week during their NFL training camps. Hubert, who suffered a torn pectoral, is expected to miss his entire 2021 rookie season with the Cincinnati Bengals. Moore was carted off the field during the Tennessee Titans' practice with an apparent knee injury. Moore was placed on injured reserve earlier on Sunday.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NaW5vciBzZXRiYWNrLCBtYWpvciBjb21lYmFjayA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvV0hPREVZP3NyYz1oYXNoJmFt cDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jV0hPREVZPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7 IFd5YXR0IEh1YmVydCAoQFd5YXR0X0JlcnQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vV3lhdHRfQmVydC9zdGF0dXMvMTQxOTgxNjAyMTM0NzY4 ODQ1MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDI3LCAyMDIxPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=