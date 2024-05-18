PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
JUCO LB Kaden McMahan commits to K-State
Kevin Fielder
•
EMAWOnline
Publisher
Tyler Junior College linebacker Kaden McMahan has committed to Kansas State, he announced on social media.
The commitment comes after McMahan visited Manhattan this weekend. McMahan also visited Iowa State.
The three-star linebacker was a standout for Tyler, finishing with 29 tackles and one forced fumble as a freshman. After just one season at the JUCO level, McMahan will have three seasons of eligibility.
***
SUBSCRIBE TO EMAW ONLINE WITH A PREMIUM SUBSCRIPTION | DISCUSS AT THE CAT CAVE FORUM | TWITTER: @RivalsFielder, @EMAWOnline
***
McMahan is the third junior college player to sign with K-State this season, joining defensive tackle Malcolm Alcorn-Crowder and safety Dante Thomas.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMDYiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2thbnNhc3N0YXRlLnJpdmFs
cy5jb20vbmV3cy9qdWNvLWxiLWthZGVuLW1jbWFoYW4tY29tbWl0cy10by1r
LXN0YXRlIiwKICAgIGNzX2ZwaWQ6ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGl0OiAn
Km51bGwnLAogICAgY3NfZnBkbTogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwZHQ6ICcq
bnVsbCcKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3Vt
ZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50Lmdl
dEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRy
dWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBj
cy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBz
LnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAg
IGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8
L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5z
Y29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0
cHMlM0ElMkYlMkZrYW5zYXNzdGF0ZS5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRmp1
Y28tbGIta2FkZW4tbWNtYWhhbi1jb21taXRzLXRvLWstc3RhdGUmYzU9MjAy
MjczMzEwNiZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+
CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=