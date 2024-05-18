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JUCO LB Kaden McMahan commits to K-State

Kevin Fielder • EMAWOnline
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@TheKevinFielder

Tyler Junior College linebacker Kaden McMahan has committed to Kansas State, he announced on social media.

The commitment comes after McMahan visited Manhattan this weekend. McMahan also visited Iowa State.

The three-star linebacker was a standout for Tyler, finishing with 29 tackles and one forced fumble as a freshman. After just one season at the JUCO level, McMahan will have three seasons of eligibility.

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McMahan is the third junior college player to sign with K-State this season, joining defensive tackle Malcolm Alcorn-Crowder and safety Dante Thomas.

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