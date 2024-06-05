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Three-star WR Adonis Moise previews Kansas State OV
Kevin Fielder
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EMAWOnline
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Heading into last week, Bradenton-IMG Academy (Fla.) wide receiver
Adonis Moise had an official visit to Kansas State scheduled for later in the month. However, after discussions with the coaching staff, he moved his visit up two weeks, heading to Manhattan this weekend.
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