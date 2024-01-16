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Jerome Tang
Jerome Tang (© Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports)
Kevin Fielder • EMAWOnline
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@TheKevinFielder

HEAD COACH JEROME TANG

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TYLOR PERRY, CAM CARTER, ARTHUR KALUMA

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