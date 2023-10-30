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2024 WR Jacques Spradley-Demps commits to Kansas State

Kevin Fielder • EMAWOnline
Managing Editor
@TheKevinFielder

What seemed to be coming for a while has finally happened.

On Monday afternoon, 2024 two-star wide receiver Jacques Spradley-Demps flipped his commitment from North Texas to Kansas State.

Like Callen Barta and Boone Morris, who committed in the past weeks, Spradley-Demps had visited Kansas State during their win over TCU and came away impressed.

It was expected that Spradley-Demps would wait until closer to December's Early Signing Period, but instead, chose not to wait.

Spradley-Demps had remained committed to North Texas since June, but recent interest from Power 5 schools, like Kansas State, and some top Group of 5 schools in his home state of Texas changed his recruitment.

Now, he'll become the first wide receiver in Kansas State's 2024 recruiting class. He'll join two other offensive skill players, including running back John Price and tight end Jake Stonebraker.

Kansas State's 2024 class was expected to be a smaller one by design, and it appears to be headed that way. The Wildcats only have ten players committed in 2024, with three coming since the team's win over TCU.

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