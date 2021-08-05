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KSO Mailbag: Why I like K-State this year, Big 12 conversations

Cooper Beebe
Cooper Beebe (Grant Flanders/K-StateOnline)
Derek Young • KStateOnline
Recruiting Analyst
@dyoungrivals
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